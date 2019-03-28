В Татарстане от деятельности финансовых пирамид пострадали более 16 тыс. человек, а ущерб превысил 3 млрд рублей, сообщили 3 апреля в МВД РТ.

В настоящее время в республике в отношении организаторов финансовых пирамид расследуют шесть уголовных дел.

«Ситуация с финансовыми пирамидами в Татарстане стабилизировалась — за прошлый год нами не было возбуждено ни одного уголовного дела. У нас остались шесть уголовных дел, по четырем из них идет ознакомление с материалами. Общий ущерб по всем пирамидам превышает три миллиарда рублей и по ним проходят более 16 тыс. потерпевших», — цитирует TatCenter замглаву ведомства Владимира Изаака.

Всего в Татарстане в течение 2018 года расследовано около 21,5 тыс. уголовных дел. Потерпевшим возмещено 783 млн рублей ущерба, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 766 млн. За январь-февраль 2019 года расследовано 3595 уголовных дел. Возмещено 35 млн рублей причиненного ущерба, арестовано имущество обвиняемых на 93 млн рублей.