Два топ-менеджера Сбербанка приобрели облигации кредитной организации на 80 млн рублей, сообщается в материалах компании.

Облигации на 50 млн рублей в количестве 50 тыс. штук приобрел глава Сбербанка Герман Греф. Еще 30 тыс. облигаций на общую сумму 30 млн рублей купил предправления Сбербанка Олег Ганеев.

«Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг. Приобретение биржевых облигаций лицами, осуществляющими управленческие функции: президент, председатель правления Сбербанка Греф Г.О — 50 тысяч штук биржевых облигаций серии 001Р-78R на общую сумму 50 миллионов рублей; заместитель председателя правления Сбербанка Ганеев О.В. — 30 тысяч штук биржевых облигаций серии 001Р-78R на общую сумму 30 миллионов рублей», — говорится в документе.