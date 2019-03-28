Санкции внесли позитивный вклад в развитие российской экономики. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, выступая на биржевом форуме.

«Мы живем в интересное время. Совершенно точно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики. Поэтому можем даже спасибо сказать. Импортозамещение... макроэкономически мы теперь выглядим лучше, чем другие страны, долговая нагрузка... все макроэкономические показатели у нас выглядят очень хорошо и дают определенный элемент доверия», — отметил Швецов.



При этом он признал, что «перспективы санкций дают ощущение нестабильности».