Апелляция Романа Селезнева, осужденного в США за кибермошенничество, отклонена федеральным судом девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния), сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат россиянина Игорь Литвак.

По его словам, теперь остается два пути: рассчитывать на помилование президента США или обращаться в Верховный суд США. При этом на принятие решения о дальнейших действиях потребуется пара недель. Сейчас, по словам адвоката, Селезнев находится в общем отделении тюрьмы «Батнер» в штате Северная Каролина.

Роман Селезнев был задержан сотрудниками спецслужб США 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики и доставлен на остров Гуам, являющийся владением США. Окружной суд Гуама отказал россиянину в освобождении и принял решение о его депортации в Сиэтл (штат Вашингтон).

В августе 2016 года жюри присяжных в Сиэтле признало Селезнева виновным в кибермошенничестве по 38 из 40 пунктов. Ему инкриминировались взломы баз данных примерно 200 американских компаний. 21 апреля 2017 года россиянин был приговорен к 27 годам тюремного заключения и выплате 170 млн долларов.

В сентябре 2017 года прокуратура штата Джорджия, также предъявившая Селезневу отдельные обвинения, сообщила, что он признал вину в том, что вступил в 2008 году в сговор для организации кибератаки на компанию Worldpay, поставщика онлайн-сервисов по осуществлению электронных платежей для банков. В штате Невада его обвиняли в том, что он с 2009 года занимался противоправной деятельностью в составе международной криминальной интернет-группировки Carder, занимавшейся хищением личной информации клиентов финансовых учреждений.

В декабре 2017 года Министерство юстиции США сообщило, что Селезнев по обвинениям в Джорджии и Неваде приговорен еще к 14 годам тюремного заключения. Он будет отбывать это наказание параллельно с 27-летним сроком заключения.