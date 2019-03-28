Соглашение о продаже Сбербанком 99,85% акций турецкого Denizbank эмиратскому Emirates NBD Bank было пересмотрено, в частности был учтен хороший финансовый результат турецкого банка за 2018 год, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

«Прошел почти год с момента заключения соглашения, надо было обновить условия сделки, в том числе учесть финансовый результат», — пояснили в пресс-службе. Изначально предполагалось, что банк будет продан в конце 2018 года — начале 2019-го, но из-за длительной процедуры согласования сроки были перенесены.

«Сделка потребовала последовательного регуляторного одобрения в разных юрисдикциях, и покупатель не успел получить все согласования», — сказали в пресс-службе банка. Предполагается, что все необходимые согласования будут получены до конца II квартала 2019 года и сделка будет закрыта.

«Все полученные в рамках сделки суммы составят порядка 5 млрд долларов. Это вложения в капитал банка, субординированные кредиты и старшее фондирование», — отметили в банке, уточнив, что мультипликатор к капиталу по турецким стандартам составит 1 и 1,05 к капиталу банка по МСФО. «У нас получается премия в два раза к среднерыночным условиям, так как сейчас турецкие банки продаются в среднем с мультипликатором 0,3—0,5 к капиталу», — указали в пресс-службе.



Соглашение с обновленными условиями было подписано 2 апреля 2019 года. В соответствии с ним общая стоимость 99,85% акций Denizbank, которые Сбербанк продает эмиратскому банку, составила 15,48 млрд турецких лир. В прошлогоднем майском соглашении фигурировала сумма 14,6 млрд турецких лир.

