Сбербанк России и Emirates NBD Bank PJSC подписали обновленное соглашение о купле-продаже 99,85% акций турецкого Denizbank A. S. Об этом сообщает в среду Сбербанк.

Соглашение с обновленными условиями было подписано 2 апреля 2019 года. В соответствии с ним общая стоимость 99,85% акций Denizbank, которые Сбербанк продает эмиратскому банку, составила 15,48 млрд турецких лир. Собственный консолидированный капитал Denizbank по турецким стандартам отчетности равен 15,51 млрд турецких лир на 31 декабря 2018 года.

Ожидается, что сделка будет закрыта во II квартале 2019 года, и она подлежит необходимому согласованию регулирующими органами.

Напомним, в мае 2018 года Сбербанк и Emirates NBD заключили обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank за 14,6 млрд турецких лир с расчетами по сделке по механизму locked box. Цена была основана на консолидированных собственных средствах Denizbank на 31 октября 2017 года. Предполагалось, что в дополнение Emirates NBD выплатит проценты на покупную цену за период с 31 октября 2017-го и по дату закрытия сделки. Расчеты по сделке будут произведены в долларах США, и договор включал элемент хеджирования, предусматривающий определение курса конверсии турецкой лиры к доллару внутри узкого диапазона. В Сбербанке в этой связи подчеркивали, что влияние изменений курса конверсии лиры к доллару на сумму к получению будет несущественным.

Договор предусматривал, что как часть сделки Emirates NBD приобретет у Сбербанка по номинальной стоимости права требования по субординированным кредитам Denizbank, ранее предоставленным Сбербанком. После закрытия сделки Сбербанк перестанет быть акционером Denizbank.

