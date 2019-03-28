Чтобы иметь возможность купить самое необходимое и «свести концы с концами», ежемесячный доход российской семьи должен составлять в среднем хотя бы 58,5 тыс. рублей, говорится в представленном 1 апреля масштабном исследовании Росстата, которое проводилось с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах России на основе личного опроса среди 60 тыс. домохозяйств.

Согласно данным, 79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода, 14,6% семей признались, что сталкиваются с «большими затруднениями», сообщает РБК .

При этом минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. рублей в месяц. Молодым семьям с детьми и без детей ежемесячно нужно как минимум 68–69 тыс. рублей, неполным семьям (в которых есть только один родитель) — 62,5 тыс. рублей. Семьям, состоящим только из пенсионеров нужно всего 38,3 тыс. рублей.

Также более половины российских семей (53%) сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, например, расходами на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги. А 11% семей сообщили, что им не хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств.

Позволить себе питание из мяса, птицы, рыбы (или равноценную вегетарианскую пищу) хотя бы раз в два дня не в состоянии 10,1% семей, употреблять фрукты в любое время года не имеют финансовой возможности 21,1% семей.

У 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). Среди многодетных семей таких 40%.

Почти половина (49,1%) российских семей не могут позволить себе каждый год одну неделю отпуска проводить вне дома.

При этом денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. рублей.