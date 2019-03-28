Росстат разъяснил результаты исследования условий жизни населения.

Ранее ведомство сообщило, что российской семье требуется минимальный доход в 58,5 тыс. рублей для «сведения концов с концами». Согласно данным, 79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода, 14,6% семей признались, что сталкиваются с «большими затруднениями».

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Росстату необходимо разъяснить данные о бедности россиян.

«Комплексное наблюдение условий жизни населения является одним из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в РФ. Его методика создавалась совместно с лучшими экспертами страны и в сотрудничестве с Высшей школой экономики. В последнем из них было опрошено 60 тысяч домохозяйств. Интервью проводились с каждым из членов семьи и занимало не меньше часа-полутора», — пояснили в Росстате.

