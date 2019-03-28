Экономически активное население России среди наиболее надежных назвало два банка с государственным участием и одну коммерческую кредитную организацию. Об этом сообщается в результатах исследования, проведенного Банки.ру и сервисом по поиску работы SuperJob.

Так, более 70% россиян назвали самым надежным банком Сбербанк . На втором месте — его выбрали 50% опрошенных — ВТБ. Коммерческий банк занял третье место — это Альфа-Банк, и его считают одним из самых надежных 20% опрошенных.

В первую пятерку вошел также Газпромбанк — его выбрали 17% опрошенных, а также Россельхозбанк — 13%.

Менее 10% опрошенных доверяют Почта Банку, Тинькофф Банку, Райффайзенбанку и Совкомбанку. Менее 5% голосов получили Промсвязьбанк, Росбанк, банк «ФК Открытие», «Уралсиб», Хоум Кредит Банк, ЮниКредит Банк и МКБ.

Еще 6% затруднились выбрать самые надежные финансовые организации.

Как отмечается в исследовании, с увеличением возраста опрошенных снижается степень доверия к Сбербанку. Его выбирают 77% россиян моложе 24 лет, а 69% — среди респондентов старше 45 лет. У Альфа-Банка также больше поклонников среди молодежи до 24 лет — 23%.

ВТБ выбирают респонденты с высоким доходом. Среди россиян с зарплатой до 25 тыс. рублей ВТБ назвали надежным банком 46%, так же считают 56% граждан с доходом от 45 тыс. рублей в месяц.