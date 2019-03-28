Необходимо ужесточать регулирование, барьеры и требования для финансовых игроков, особенно в области инвестиций. Об этом заявил на Биржевом форуме президент Тинькофф Банка Оливер Хьюз.

«Доступ должен быть инклюзивным, мы должны снижать порог для «физиков» и ретейла, но повышать требования и барьеры для игроков. Я за то, чтобы ужесточать регулирование, барьеры и требования для финансовых игроков, особенно в области инвестиций. Чтобы их было меньше, чтобы было больше нагрузки, чтобы только качественные игроки, которые есть и будут, смогли играть на этом рынке», — отметил глава Тинькофф Банка.