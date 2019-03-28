Банк России разработал и утвердил критерии для принятия решения о финансовом оздоровлении кредитной организации, чтобы это решение опиралось на формализованные и рассчитываемые факторы и показатели. Об этом в интервью ТАСС сообщил зампредседателя ЦБ РФ Василий Поздышев.

«Да, в декабре 2018 года совет директоров утвердил критерии для принятия решения о финансовом оздоровлении кредитной организации, чтобы это решение опиралось на формализованные и рассчитываемые факторы и показатели. Эти критерии стали результатом обобщения практики принятия решений о финансовом оздоровлении», — сказал он.

По словам Поздышева, важнейшим фактором для принятия решения о санации является оценка рисков стабильности банковской системы — она проводится с учетом семи факторов и 30 расчетных количественных показателей.

«Это такие показатели, как размер активов кредитной организации, объем привлеченных и размещенных средств на финансовом рынке, объем привлеченных и размещенных средств в том или ином регионе; объем незастрахованных вкладов; объем размещенных средств предприятий из перечня системообразующих, количество социально значимых организаций на обслуживании у банка. Анализируется дефицит ликвидности, объем проблемных активов банка, необходимый размер докапитализации. Кроме того, оценивается объем и количество заемщиков, связанных непосредственно с лицами, которые контролируют банк, а также степень вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных операций», — пояснил замглавы ЦБ.

Поздышев уточнил, что при этом рассматривается «большое количество счетных показателей, которые позволяют сравнить банки, находящиеся в нестабильном финансовом положении, для обоснованного принятия решения, будет ли отзываться лицензия или Центральный банк принимает решение о финансовом оздоровлении».

«Заключение о значимости банка делалось и раньше, просто сейчас критерии для этого заключения хорошо формализованы и понятны. При этом нужно иметь в виду, что оценка банков на соответствие критериям происходит в конкретный период времени, оцениваются доли рынка, а они меняются. Поэтому решение относительно того или иного банка может быть различным в зависимости от общего экономического контекста и момента времени», — заключил замглавы регулятора.

