На цифровизацию городов в рамках проекта «Умный город» могут направить до 15% от федеральных средств, предусмотренных на развитие городской среды — более 35 млрд рублей, следует из концепции проекта Минстроя «Умный город», с которой ознакомились «Известия» . Также планируется ввести инструменты налогового стимулирования и гранты для разработчиков передовых технологий.

По словам экспертов, масштабы поддержки будут зависеть от активности нового руководителя после ухода основного куратора проекта, экс-замглавы Минстроя Андрея Чибиса, который ранее оценил объем региональных и частных средств, направляемых на цифровизацию городов в течение пяти лет, в 360 млрд рублей. Общая сумма федерального финансирования этого проекта составляет 238,7 млрд рублей. С учетом рекомендаций Минстроя по включению «цифровых» мероприятий в региональные и муниципальные программы «может быть направлено не более 15% от общей суммы средств субсидий из федерального бюджета», следует из концепции. То есть 35,8 млрд рублей.

Объем поддержки будет зависеть от активности нового профильного замминистра, назначение которого ожидается в ближайшее время, сказал «Известиям» член рабочей группы по запуску проекта «Умный город» при Минстрое Евгений Корнеев.

Генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин считает, что на этапе запуска проекта этих средств будет достаточно, хотя все будет зависеть от мероприятий, на которые пойдут деньги. По его словам, один из самых затратных проектов — внедрение «умного» учета коммунальных ресурсов.

В концепции указано, что сегодня в России отсутствуют грантовые программы и инструменты налогового стимулирования организаций, разрабатывающих технологии и реализующих проекты умного города. Среди предлагаемых мер — освобождение от уплаты НДС, сокращение налоговой базы при уплате налога на прибыль, вычет НДФЛ для определенных категорий разработчиков, выделение субсидий и грантов в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».