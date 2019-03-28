На первом аукционе были размещены ОФЗ-ПД выпуска № 26209RMFS с датой погашения 20 июля 2022 года, на втором — выпуска № 26226RMFS с датой погашения 7 октября 2026 года.
Министерство финансов России разместило на аукционе два выпуска облигаций федерального займа на общую сумму 83,1 млрд рублей. Соответствующие сообщения опубликованы на сайте ведомства.
На первом аукционе были размещены ОФЗ-ПД выпуска № 26209RMFS с датой погашения 20 июля 2022 года. Аукцион был без установленного лимита размещения. Объем спроса составил 64,41 млрд рублей. Размещено было 34,97 млрд рублей. Средневзвешенная доходность ОФЗ составила 8,03% годовых, цена отсечения — 99,1600% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,04% годовых.
На втором аукционе Минфин размещал ОФЗ-ПД выпуска № 26226RMFS с датой погашения 7 октября 2026 года. Спрос составил 81,5 млрд рублей, размещено было 48,9 млрд рублей. Средневзвешенная доходность ОФЗ составила 8,38% годовых, цена отсечения — 98,5300% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,38% годовых.
«Минфину пришлось проводить аукционы в непростых условиях — из-за сообщений о готовящихся к подписанию санкциях доходности ОФЗ за неделю выросли на 16—17 базисных пунктов. На фоне снижения аппетита к рублевым активам министерство снизило дюрацию размещаемых выпусков. При этом фундаментально российские госбумаги остаются привлекательными на фоне стабилизации инфляции и перспектив снижения ставки ЦБ в конце 2019 — начале 2020 года, предлагая премии по доходности к ключевой ставке», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.
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