Неналоговые платежи в случае одобрения соответствующего законопроекта будут включены в Налоговый кодекс не ранее 1 января 2021 года. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минфина Андрей Лавров.

В среду первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов провел заседание рабочей группы по вопросам неналоговых платежей предпринимателей. В заседании участвовали представители бизнес-ассоциаций, Минфина, Минэкономразвития, Госдумы, Совета Федерации, Счетной палаты.

«Была достигнута договоренность о том, что перевод регулирования неналоговых платежей в Налоговый кодекс в случае его одобрения парламентом должен вступить в силу не ранее 1 января 2021 года. Таким образом, налогоплательщики и налоговые органы должны получить достаточно времени для того, чтобы адаптироваться к новым условиям. Представители бизнеса эту инициативу поддержали», — сообщил Лавров.