Разрыв зависимости экономики России от доллара потребует долгого времени, но обеспечит стране устойчивость и независимость. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете « Московский комсомолец », опубликованном в среду на сайте издания.

«Мы обязаны сейчас выстраивать нашу линию на международной арене вдолгую, — сказал он. — Не просто руководствуясь тем, как нам жалко, что сегодня нам не разрешают что-то делать на шельфе, например. Нам нужно вдолгую добиваться того, чтобы система, основанная на западной модели экономического развития или даже на доминировании доллара, которой в последние годы начали грубейшим образом злоупотреблять, перестала быть тем, на что мы полагаемся в наших действиях».

Лавров добавил, что процесс ухода от доллара и от капризов Вашингтона будет долгим.

«Но без этой игры вдолгую мы не избавимся от этой зависимости, — добавил он. — А нам нужно создавать такую стратегическую линию, которая в конечном итоге, пусть и через продолжительный исторический период, обеспечит нашей стране устойчивость и независимость».