Конкурсный управляющий ПАО«Интехбанк» просит суд включить в реестр кредиторов третьей очереди требования в размере 85,6 млн рублей.

Как сообщает TatCenter , временный управляющий ОАО «Казанский завод синтетического каучука» сообщил о получении требований четырех кредиторов: ОАО «ПК ХК Электрозавод» в размере 7,4 тыс. рублей; ФБУ «ЦСМ Татарстан» в размере 47,2 тыс. рублей; ООО «Тирэм» в размере 2,2 млн рублей, сообщается в Едином реестре сведений о банкротстве.