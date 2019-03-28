Пользователи электронных кошельков «Подорожник» для оплаты проезда в Санкт-Петербурге могут пополнять проездные через все каналы Сбербанка , так как с апреля 2019 года Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» совместно с ГУП «Петербургский метрополитен» запустили сервис отложенного пополнения ресурса единых проездных билетов, предоставляющих право проезда в пределах фиксированной суммы.

При этом комиссия за услугу отсутствует. Операция выполняется как за наличные, так и по банковской карте. После пополнения необходимо активировать ресурс на транспортной карте, приложив ее к визуализатору или автомату в вестибюле метрополитена, или обратиться в кассу метрополитена. Также можно активировать зачисление, приложив к валидатору в автобусе, говорится в сообщении кредитной организации.

До 1 мая 2019 года в 50 офисах Сбербанка в разных районах Санкт-Петербурга будет размещено специализированное оборудование с возможностью активации ресурса всех видов проездных билетов.