Создаваемая Банком России Система быстрых платежей (СБП) будет способствовать борьбе с «зарплатным рабством». Об этом сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова на съезде Ассоциации российских банков.

«Дать возможность физическому лица вне зависимости от того, в каком юрлице он работает, перевести в онлайне свою зарплату на тот счет, на который он хотел бы перевести — это тема абсолютно правильная и справедливая. Мы сейчас рассматриваем в СБП создание такой функции, как перевод физлица по телефону денежных средств на любой счет, который он хотел быт использовать по своим зарплатным зачислениям», — сказала она.

Скоробогатова добавила, что ряд банков данную инициативу поддержал, а ее реализация не потребует «серьезной перестройки» системы. Также первый зампред пояснила, что принцип зачисления зарплаты через СБП существенно не отличается от текущего взаимодействия работодателей и банков.

«Сейчас юридическое лицо дает реестр с указанием этих [банковских] счетов физических лиц и может на это влиять. Наша идея — юридическое лицо дает реестр с указанием мобильных телефонов. И это хорошо. Мы не создаем никаких единых реестров — они не нужны. Банк как сейчас работает с юридическим лицом, так и работает: получает реестр, но делает перечисления по номеру телефона через СБП», — добавила она.

Разработанная ЦБ Система быстрых платежей запущена с 28 февраля для всех клиентов банков — участников. Она позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Следующим этапом развития системы будет запуск во второй половине 2019 года платежей в пользу юридических лиц с помощью QR-кода при оплате товаров и услуг.