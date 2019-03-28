На конец III квартала 2018 года размер профильных активов (портфеля) МФО достиг 148,6 млрд рублей, увеличившись на 32,9% по сравнению со значением III квартала 2017 года. При этом рост преимущественно произошел за счет портфеля МФК, увеличившегося 45,2% до 84,3 млрд рублей, говорится в обзоре Центробанка на основе на данных отчетности 1863 микрокредитных компаний и 54 микрофинансовых компаний на 26 ноября 2018 года.

Всего на микрозаймы физическим лицам пришлось 81,4% совокупных профильных активов МФО, доля сегмента МСП составила 18,3%.

По данным ЦБ, изменения регулирования деятельности МФО могут способствовать переходу части компаний, работающих в сегменте PDL (займ «до зарплаты»), в сегмент IL (среднесрочных потребительских микрозаймов).

Также объем выданных за июль-сентябрь 2018 года микрозаймов увеличился на 46,5% (до 85,9 млрд рублей) по сравнению со значением за аналогичный период предыдущего года. Основным драйвером роста остается сегмент физических лиц, где наблюдалось увеличение спроса как на микрозаймы «до зарплаты», так и на среднесрочные займы.

При этом растет доля микрозаймов, оформляемых онлайн: 30,1% от совокупного объема выданных микрозаймов.

Количество договоров микрозайма, заключенных МФО в III квартале 2018 года, увеличилось на 41,3% и достигло 7,53 млн рублей. Объем выданных микрозаймов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям увеличился.

Прибыль МФО за 9 месяцев 2018 года составила 8,4 млрд рублей, а объем денежных средств, привлеченных МФО за этот период, ниже, чем за аналогичный предыдущего года на 10,7%, что может быть обусловлено отсутствием необходимости привлечения внешнего финансирования в связи с текущим достаточным уровнем фондирования.