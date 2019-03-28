По состоянию на 3 апреля 2019 года в список входят 30 кредитных организаций.
ЦБ опубликовал новый список кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг.
Как поясняет пресс-служба Банка России, регулятор в соответствии с собственным указанием от 6 ноября 2014 года № 3439-У размещает реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг, на своем официальном сайте и в «Вестнике Банка России». Кредитная организация признается значимой на рынке платежных услуг с даты опубликования указанного реестра в «Вестнике».
По состоянию на 3 апреля 2019 года в список входят 30 кредитных организаций (они перечислены у ЦБ по возрастанию номеров лицензий):
- Газпромбанк;
- Уральский Банк Реконструкции и Развития;
- «Санкт-Петербург»;
- Челиндбанк;
- Почта Банк;
- Дальневосточный Банк;
- Московский Индустриальный Банк;
- Запсибкомбанк;
- Совкомбанк;
- ВТБ;
- Альфа-Банк;
- РНКБ;
- «Восточный»;
- Сбербанк;
- Азиатско-Тихоокеанский Банк;
- Московский Кредитный Банк;
- «Открытие»;
- «Центр-инвест»;
- Киви Банк;
- МТС Банк;
- Росбанк;
- «Русский Стандарт»;
- Ситибанк;
- «Ак Барс»;
- Алмазэргиэнбанк;
- Тинькофф Банк;
- РНКО «Платежный Центр»;
- Райффайзенбанк;
- Россельхозбанк;
- НКО «Яндекс.Деньги».
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