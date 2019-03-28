Банк России может сохранить план своего участия в осуществлении мер по повышению финансовой устойчивости банка «Открытие» до завершения судебных процессов, связанных с бывшими контролирующими лицами. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы ЦБ РФ Василий Поздышев.

Ранее в интервью ТАСС глава банка «Открытие» Михаил Задорнов заявлял, что санация кредитной организации с участием регулятора может быть юридически завершена в середине 2019 года.

«Еще ведется очень активная работа по судебному взысканию ущерба с бывших собственников и менеджмента банка. Эта работа является частью плана участия Банка России, и, возможно, будет необходимость юридически этот план участия оставить до завершения всех судебных разбирательств, потому что это позволяет Центральному банку тоже участвовать в этих судебных процессах», — сказал Поздышев.

При этом он уточнил, что де-факто финансовое оздоровление «Открытия» практически завершено. «Группа вернула Центральному банку все средства, которые регулятор выдавал на поддержание ликвидности, группа выполняет все обязательные нормативы для банка, а также все нормативные требования для страховой компании и для НПФ. С точки зрения надзора «Открытие» ничем не отличается от любой другой крупной финансовой группы. Решить такое количество крупных финансовых, организационных и юридических проблем за такой короткий период времени — это большой успех в первую очередь новой команды «Открытия», — отметил Поздышев.

Он подчеркнул, что регулятор хочет довести все судебные иски до конца, «предъявив претензии в соответствии с законодательством бывшим контролирующим лицам «Открытия», и добиться возмещения ущерба». «Если ради этого нужно будет сохранить наличие плана участия, мы его сохраним», — заключил зампред ЦБ.



Банк «Открытие» попал на санацию через подконтрольный Центробанку Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года, Бинбанк — в сентябре. Позднее ЦБ объявил о планируемом объединении банков. Бинбанк был присоединен к «Открытию» 1 января 2019 года.