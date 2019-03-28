Банковская группа ЗЕНИТ показала положительный финансовый результат за 2018 год в размере 578 млн рублей. Чистые операционные доходы за 2018 год выросли на 45,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 9 543 млн рублей.



Ключевыми факторами положительного финансового результата стали меньшие расходы на резервы (совокупное снижение по всем статьям, отражающим изменение кредитного риска финансовых инструментов, составило 36% или 1 164 млн рублей).



В результате удешевления ресурсной базы, а также повышения доходности операций чистая процентная маржа (NIM) Группы увеличилась с 3,4% в 2017 году до 3,7% по результатам 2018 года.



Группа продолжает снижать зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах сократилась до 2,9% по состоянию на 31 декабря 2018 года по сравнению с 7,5% на 31 декабря 2017 года.



Группа продолжает начатые в 2017 году меры по повышению качества кредитного портфеля, что позволяет сохранять расходы на создание резервов (COR) на уровне 2017 года (1,6% за 2018 год при уровне 2% по результатам 2017 года). Доля кредитов второй и третьей стадии в соответствии с МСФО 9 в общем кредитном портфеле снизилась и составила 8% (против 29% на 1 января 2018 года), отношение таких кредитов к капиталу составило 54% (против 198% на начало года).



Группа существенно нарастила объем пассивов за счет средств клиентов (рост составил 19,9% за 2018 год).



Банковская группа ЗЕНИТ поддерживает высокие показатели достаточности капитала. Общий норматив достаточности капитала в соответствии с требованиями Базельского соглашения составил 14,4%, норматив достаточности капитала первого уровня — 9,5% (при нормативных значениях 8,0% и 6,0%, соответственно).



Динамика кредитных рейтингов Банка ЗЕНИТ



В декабре 2018 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку ЗЕНИТ на уровне ruА- со стабильным прогнозом.



20 февраля 2018 года международное агентство Moody's Investors Service подтвердило банку рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте на уровне «Ba3» и изменило прогноз по рейтингу с негативного на позитивный.



В декабре 2018 года международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне «ВВ» со стабильным прогнозом.