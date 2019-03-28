Австрийское правительство одобрило введение 5% налога с доходов от рекламы для крупных цифровых компаний, таких как Facebook, Google или Amazon. Об этом в среду объявил федеральный канцлер страны Себастьян Курц на пресс-конференции, транслировавшейся на сайте ведомства канцлера.

Под интернет-гигантами австрийские законодатели понимают компании с годовым оборотом более 750 млн евро в мире и более 10 млн евро в Австрии. Принятие новых мер должно обеспечить справедливое налогообложение в отношении международных корпораций и способствовать здоровой конкурентной борьбе, в которую будут включены и австрийские предприятия, считают политики.

«Существует очень неравное отношение [к интернет-компаниям]», — сказал Курц, выразив надежду, что решение австрийского правительства послужит примером для всего Евросоюза. Кабмин Австрии ожидает, что 5% налог будет приносить в бюджет около 200 млн евро ежегодно, при этом планируется направлять по 15 млн евро на цифровизацию страны.

Особое положение в новом пакете мер предусматривает также обязательства для онлайн-платформ по краткосрочной аренде жилья, например, для Airbnb. Подобные сервисы с 2020 года будут нести ответственность за сделки с участием собственников жилья, осуществленные в обход налогового законодательства.