По итогам букбилдинга ставка купона установлена на уровне 8,55% годовых со сроком до погашения через 2 года.

Размещение облигаций запланировано на 12 апреля 2019 года. Организатором выпуска выступил сам Альфа-Банк.

«В последние несколько недель на рынке наблюдалась относительно стабильная ситуация. Несмотря на большое число размещений локальных облигаций, спрос инвесторов на бумаги Альфа-Банка был внушительным: книга заявок на пике превышала 25 млрд рублей. После четырех понижений ценового диапазона мы закрыли сделку на 35 базисных пунктов ниже первоначально объявленного ценового диапазона. Привлекаемый объем средств и цена полностью отвечают нашим текущим потребностям», - подчеркнул заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.