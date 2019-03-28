Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг РНКБ на уровне «А(RU)»и изменило прогноз на «позитивный». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Подтверждение кредитного рейтинга РНКБ обусловлено улучшением оценки риск-профиля при одновременном снижении оценки фондирования и ликвидности до удовлетворительной. Также кредитный рейтинг отражает устойчивый, но концентрированный бизнес-профиль РНКБ и его сильную позицию по достаточности капитала. Кроме того, факторами определения рейтинга являются умеренная степень системной значимости Банка для экономики РФ и очень сильное влияние государства на его кредитоспособность согласно методологии АКРА», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает высокую вероятность экстраординарной поддержки банка органами власти. РНКБ является доминирующим игроком на Крымском полуострове. Банкротство банка может привести к существенному ухудшению экономики Республики Крым и несет определенные риски для населения, поскольку РНКБ проводит существенный объем социальных платежей. Государство обладает акционерным и операционным контролем над деятельностью РНКБ. АКРА считает, что государство оказывает очень сильное влияние на деятельность банка.

Оценка бизнес-профиля учитывает риски региональной специфики деятельности РНКБ. Банк сохраняет значительный буфер абсорбции потенциальных убытков по регулятивным требованиям. Способность РНКБ генерировать новый капитал на уровне группы остается умеренной.

Повышение оценки риск-профиля банка со «слабой» до «удовлетворительной» обусловлено улучшением качества его портфеля ссудной задолженности. Доля проблемной и потенциально проблемной задолженности РНКБ составляет менее 5% портфеля, что говорит о высоком качестве ссудных требований. АКРА отмечает, что несмотря на активное наращивание кредитного портфеля, в том числе за счет увеличения займов, предоставленных розничным клиентам и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), концентрация кредитного портфеля банка остается высокой.

Снижение оценки ликвидности и фондирования с адекватной до удовлетворительной отражает изменение структуры активов за счет роста кредитного портфеля и, как следствие, уменьшение доли ликвидных активов на балансе банка. Одновременно АКРА отмечает сокращение зависимости РНКБ от средств физических лиц

К позитивному рейтинговому действию в отношении банка может привести успешная реализация принятой стратегии, увеличение масштаба бизнеса банка, повышение качества кредитного портфеля при сохранении доли проблемных заемщиков, снижение зависимости банка от средств крупнейшего кредитора/вкладчика по мере развития деятельности кредитной организации и улучшение позиций банка по ликвидности.

К негативному рейтинговому действию может привести ухудшение конкурентной среды в основном регионе присутствия банка, снижение кредитного качества активов и падение нормативов достаточности капитала на уровне группы.