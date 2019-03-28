Средняя комиссия за незаконное обналичивание денежных средств в России колеблется на уровне 15%, сообщил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

«Мы сейчас наблюдаем 15%, но она колеблется в зависимости и от сезонности, и от объема денег», — сказал он.

По словам Скобелкина, в разные периоды комиссия доходит до 17%, а в отдельных случаях — до 25%, если это срочный запрос. «В целом тенденции повышения [ставки] нет", — добавил он.

В феврале этого года регулятор оценивал комиссию за незаконное обналичивание денежных средств в 17%.