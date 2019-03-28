С 1 апреля 2019 года по 31 января 2020 года Альфа Private предлагает клиентам эксклюзивные условия шопинга при оплате покупок премиальными картами World Elite Mastercard Альфа-Банка. Клиентам Альфа Private, держателям карты World Elite Mastercard, доступны следующие привилегии:

10% скидка на проживание в отелях Милана* (включая завтрак на двоих, комплементарный ранний заезд/поздний выезд при наличии номеров в даты обращения). При бронировании номеров категории Junior Suite и выше – трансфер в/из аэропорт(а) Милана на автомобиле Mercedes-Benz представительского класса).

Двухчасовой индивидуальный шопинг с профессиональным VIP-shopper в бутиках известных брендов в районе Монте Наполеоне. Во время шопинга будет предоставлено привилегированное обслуживание и подарки от брендов в зависимости от конкретной марки**



Чтобы воспользоваться предложением, необходимо сообщить информацию своему финансовому советнику за 3 дня до приезда в Милан.



В периоды проведения Недели дизайна, Недели высокой моды и Гран-при Италии Формулы 1 клиентам необходимо заблаговременно бронировать сервис.

* Отели для размещения: Four Seasons Milan, Mandarin Oriental Milan, Park Hyatt Milan, Bulgari Milan, Armani Milan, Principe di Savoia, Excelsior Hotel Gallia, Me il Duca.



** Услуга предоставляется клиенту один раз за время поездки, в любой день с понедельника по пятницу.