Приезжая в Милан, главное – не упустить возможность воспользоваться привилегиями во время шопинга на одной из самых престижных улиц города Монте Наполеоне, известной своими бутиками итальянских и модных мировых брендов.
С 1 апреля 2019 года по 31 января 2020 года Альфа Private предлагает клиентам эксклюзивные условия шопинга при оплате покупок премиальными картами World Elite Mastercard Альфа-Банка. Клиентам Альфа Private, держателям карты World Elite Mastercard, доступны следующие привилегии:
- 10% скидка на проживание в отелях Милана* (включая завтрак на двоих, комплементарный ранний заезд/поздний выезд при наличии номеров в даты обращения). При бронировании номеров категории Junior Suite и выше – трансфер в/из аэропорт(а) Милана на автомобиле Mercedes-Benz представительского класса).
- Двухчасовой индивидуальный шопинг с профессиональным VIP-shopper в бутиках известных брендов в районе Монте Наполеоне. Во время шопинга будет предоставлено привилегированное обслуживание и подарки от брендов в зависимости от конкретной марки**
Чтобы воспользоваться предложением, необходимо сообщить информацию своему финансовому советнику за 3 дня до приезда в Милан.
В периоды проведения Недели дизайна, Недели высокой моды и Гран-при Италии Формулы 1 клиентам необходимо заблаговременно бронировать сервис.
* Отели для размещения: Four Seasons Milan, Mandarin Oriental Milan, Park Hyatt Milan, Bulgari Milan, Armani Milan, Principe di Savoia, Excelsior Hotel Gallia, Me il Duca.
** Услуга предоставляется клиенту один раз за время поездки, в любой день с понедельника по пятницу.
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