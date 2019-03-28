Подозреваемый в попытке хищения денежных средств в размере 20 млн 600 тыс. рублей путем мошенничества задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве.

Как сообщает МВД России, злоумышленник представился генеральным директором банка и, представив подложные документы кредитной организации, потребовал от сотрудников перечислить на подконтрольный ему счет средства в размере 20 млн 600 тыс. рублей. В этот момент он был задержан сотрудниками полиции.

Ранее учредительница банка обратилась в полицию, сообщив, что неизвестный представил фиктивные документы в государственный орган и осуществил смену генерального директора организации в учредительных документах на свое имя.

Следственной частью Следственного управления УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.