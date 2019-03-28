Для выпуска ценных бумаг за рубежом не потребуется создавать специальные SPV-компании. в ЦБ считают эту практику устаревшей.
В ЦБ рассчитывают, что российские компании скоро начнут выпускать облигации для иностранцев по упрощенной схеме. Такое право эмитенты получили с прошлого года, когда вступили поправки к закону «О рынке ценных бумаг», позволяющие не спрашивать разрешения регулятора для выпуска бондов по западному праву.
Кроме того, для выпуска ценных бумаг за рубежом не потребуется создавать специальные SPV-компании. В ЦБ признают, что эта практика уже устарела и не учитывает специфику рынка облигаций.
Как рассказала директор департамента корпоративных отношений ЦБР Елена Курицына, эта инициатива во многом была связана со сложными условиями, в которых оказался российский бизнес после введения санкций.
«Европейские рынки стали более сложными для наших эмитентов, и их интересы сместились в сторону востока», — заявила она.
Однако китайское законодательство не признает практики использования SPV для выпуска ценных бумаг.
«Компании могут выпускать облигации по китайскому праву с собственного баланса. Мы не видим здесь особых рисков», — отметила Курицына.
По ее словам, упрощение процедуры эмиссии облигаций уравнивает в правах тех, кто пользуется банковскими кредитами и тех , кто размещает ценные бумаги на рынке.
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