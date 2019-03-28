Сбербанк и телеканал «Пятница!» начинают кастинг третьего сезона реалити-шоу «Теперь я босс своего дела», сообщает пресс-служба финучреждения.

Для участия в кастинге, нужно иметь бизнес и мечтать о его развитии, а также быть клиентом Сбербанка (для этого достаточно открыть счет на сайте кредитной организации).

«Условия отбора участников изменились. Теперь кандидатам необходимо приложить ссылку на свои аккаунты в социальных сетях, а загружать видео необязательно — о своем бизнесе можно рассказать и в текстовой форме. Заявки на участие в шоу принимаются на сайте », — отмечается в релизе.

Третий сезон стартует 11 апреля.



Проект «Теперь я босс своего дела» телеканал «Пятница!» запустил совместно со Сбербанком и Dentsu Aegis Network в апреле 2018 года. Шоу построено на том, что состоявшиеся бизнесмены и начинающие предприниматели меняются местами на три дня.