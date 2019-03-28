Шоу построено на том, что состоявшиеся бизнесмены и начинающие предприниматели меняются местами на три дня.
Сбербанк и телеканал «Пятница!» начинают кастинг третьего сезона реалити-шоу «Теперь я босс своего дела», сообщает пресс-служба финучреждения.
Для участия в кастинге, нужно иметь бизнес и мечтать о его развитии, а также быть клиентом Сбербанка (для этого достаточно открыть счет на сайте кредитной организации).
«Условия отбора участников изменились. Теперь кандидатам необходимо приложить ссылку на свои аккаунты в социальных сетях, а загружать видео необязательно — о своем бизнесе можно рассказать и в текстовой форме. Заявки на участие в шоу принимаются на сайте», — отмечается в релизе.
Третий сезон стартует 11 апреля.
Проект «Теперь я босс своего дела» телеканал «Пятница!» запустил совместно со Сбербанком и Dentsu Aegis Network в апреле 2018 года. Шоу построено на том, что состоявшиеся бизнесмены и начинающие предприниматели меняются местами на три дня.
Нет комментариев