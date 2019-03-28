Средняя назначенная пенсия выросла в феврале 2019 года на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К январю 2019-го средняя пенсия выросла на 0,1%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Средняя назначенная пенсия составила 14 116 рублей.

Реальный размер назначенных пенсий к январю 2019 года снизился на 0,3%, а к февралю 2018 года — вырос на 0,6%.

Как сообщалось ранее, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в феврале 2019 года составила 43 030 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6%.