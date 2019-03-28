Программа поддержки и развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России заработает с 2020 года. Об этом на итоговом заседании коллегии Минстроя сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

«По ИЖС нам нужна отдельная серьезная программа и отдельные источники. Мы сейчас готовим поправки в бюджет, с 1 июля нам надо посмотреть, как поддержать ИЖС, и нам необходимы будут конкретные проекты, которые мы можем реализовать в индивидуальном строительстве, сделать модель, а с 2020 года перенести ее на страну», — сказал Мутко на заседании коллегии.



Он также добавил, что для развития ИЖС необходимо решить вопрос предоставления ипотеки под строительство частных домов. «Сегодня всего 1% в структуре выданных кредитов — это ипотека. Гражданам это недоступно, нет залоговой массы, и вот этот вопрос нам тоже нужно решить», — сказал Мутко.

Ранее Мутко сообщил, что в России необходимо разработать отдельную программу поддержки ИЖС. В частности, программа будет включать механизмы финансовой поддержки строительства частных домов, регулировать вопросы регистрации прав на дома, подключения инженерных коммуникаций.

