Связь-Банк получил в 2018 году 13,881 млрд рублей убытка против прибыли в 1,114 млрд годом ранее. Такие данные приводятся в опубликованной накануне годовой отчетности банка.

Объем активов банка на 1 января 2019 года составил 316,896 млрд рублей против 260,27 млрд годом ранее. Собственные средства (капитал), рассчитанные в соответствии с положением Банка России № 646-П, на отчетную дату достигли 39,361 млрд (на 1 января 2018-го — 37,429 млрд по расчетам в соответствии с положением 395-П). Рост показателей связан в основном с реорганизацией Связь-Банка в форме присоединения к нему банка «Глобэкс», поясняется в финансовом документе.

Присоединение «Глобэкса» состоялось в ноябре прошлого года. Этот банк контролировался ВЭБом, как и Связь-Банк сейчас.

Одновременно опубликовал годовую отчетность Промсвязьбанк, на баланс которого может быть передан Связь-Банк.

Убыток Промсвязьбанка по итогам 2018 года составил 12,355 млрд рублей (годом ранее также был зафиксирован убыток, достигший 203,049 млрд), свидетельствует отчетность.



В декабре 2017-го ЦБ приступил к санации Промсвязьбанка с участием Фонда консолидации банковского сектора. Впоследствии было решено, что Промсвязьбанк станет опорным банком для оборонного сектора, сохранив и универсальные функции. Сейчас властями рассматривается вопрос о передаче Связь-Банка Промсвязьбанку — это идея ВЭБа, которому в свете его новой стратегии не нужен коммерческий банк внутри группы.