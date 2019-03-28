Курс биткоина утром 2 апреля на криптовалютной бирже Bitfinex превысил 5 тыс. долларов, что является новым максимумом 2019 года.

Как сообщает РБК, биткоин сегодня вырос до 4,849 тыс долларов, за несколько часов он увеличился практически на 15%, после чего откатился. На некоторых биржах, в том числе на Bitfinex, цена первой криптовалюты превышала 5 тыс. долларов. Сейчас монета торгуется на уровне в 4,652 тыс. долларов.

За прошедшие сутки общая рыночная капитализация криптовалют увеличилась на 9%, сейчас она составляет 159 млрд долларов.

По мнению аналитика NewsBTC Аяша Джиндала, как только курс биткоина преодолеет ключевые отметки в 5 тыс. долларов и 5,2 тыс. долларов, актив сможет достичь уровня в 6 тыс. долларов. При этом в ближайшее время цена биткоина не должна опустится ниже сильной поддержки в 4,4 тыс. долларов, считает он. Теперь для дальнейшего роста криптовалюте необходимо вернуться выше уровня в 4,85 тыс. долларов.