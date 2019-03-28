Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс, который отражает не только количественное, но и качественное присутствие Банка в информационном поле. База СМИ системы «Медиалогия» насчитывает сегодня более 49 тысяч источников.

Наиболее часто в феврале Банк «Кубань Кредит» упоминался в связи подведением итогов своей деятельности в 2018 году, зафиксировав уверенный рост по основным банковским показателям.