Банк «Кубань Кредит» занял 50 место в медиарейтинге российских банков за февраль 2019 года, который специально для делового портала Банки.Ру составила компания «Медиалогия».
Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс, который отражает не только количественное, но и качественное присутствие Банка в информационном поле. База СМИ системы «Медиалогия» насчитывает сегодня более 49 тысяч источников.
Наиболее часто в феврале Банк «Кубань Кредит» упоминался в связи подведением итогов своей деятельности в 2018 году, зафиксировав уверенный рост по основным банковским показателям.
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