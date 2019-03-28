В нем значительно расширены функциональные возможности выполнения финансовых операций. В частности, приложение теперь позволяет совершать денежные переводы клиентам Банка по номеру телефона, открывать вклады и счета, оформлять заявления на частичное и полное досрочное гашение кредитов.

По сути, новое приложение – это универсальный инструмент для решения практически всех базовых задач по управлению своими финансами. Здесь доступны функции оперативного получения информации по банковским счетам, обмена валюты, создания и управления шаблонами по часто выполняемым операциям, поиска ближайшего офиса или банкомата КБ «Кубань Кредит». Всего - более 2000 услуг, включая оплату мобильной связи, интернета, ТВ, телефонии, счетов ЖКХ и другие.

Мобильное приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.