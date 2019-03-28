ЦБ совместно с Минфином подготовил перечень информации, которую могут не раскрывать публичные компании. Компаниям могут позволить не раскрывать состав совета директоров и акционеров, если среди них есть лица под санкциями, а также не раскрывать сделки с организациями, находящимися под санкциями. Ранее подобное право правительство предоставило попавшим под санкции финансовым организациям.

Как рассказала руководитель департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына, регулятора не устраивает ситуация, когда из-за отсутствия четких критериев компании начали закрывать информацию.

Впрочем, окончательное решение за правительством, которое вправе поменять список нераскрываемой информации по своему усмотрению. В ЦБ не комментируют информацию относительно сроков, когда компании легально могут прятать данные о менеджерах и контрагентах, попавших под санкции. При этом регулятор не видит проблем с защитой интересов миноритариев.



«Здесь право инвестора решить, верит он или нет в перспективы бизнеса такой компании. Но если она попадет под санкции, то никто от этого не выиграет», — прокомментировала Елена Курицына.