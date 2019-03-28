Промсвязьбанк предложил своим клиентам бесплатную курьерскую доставку одобренной кредитной карты «Двойной кэшбэк». При получении достаточно будет только показать паспорт.

В зависимости от региона срок доставки составляет до 7 рабочих дней, предварительно сотрудник банка свяжется с клиентом и обсудит детали доставки. Доставка карт возможна в 465 городах Российской Федерации.

Ставка по карте – 26% годовых, лимит — до 600 тыс. рублей, кэшбэк — до 10% за ежедневные покупки и 1% за погашение задолженности по карте.

Активировать предложение банка по карте «Двойной кэшбэк» и выбрать способ доставки можно в интернет-банке или мобильном приложении Промсвязьбанка.