Среди восьми развивающихся стран российские потребители по оценке личных финансов названы одними из самых бедных. Об этом сообщается в исследовании швейцарского банка Credit Suisse.

Россия расположилась на седьмой строчке рейтинга. Хуже, чем в России, по мнению экспертов, дела обстоят только в Турции. На первом месте находится Индия, второй год подряд оставаясь лидером по состоянию личных финансов. Бразилия сместила Китай со второго на третье место.

В России в два раза выше, чем в среднем по другим развивающимся рынкам, оказалось ожидание повышенной инфляции. Ускорение роста цен беспокоит 60% граждан. Люди, получающие ниже 7,5 тыс долларов в год или около 40,6 тыс. рублей в месяц сообщали о снижении доходов. Среди зарабатывающих до 25 тыс. долларов в год, о падении уровня жизни сообщили 10%. Прослойка с доходами от 60 тыс. долларов год сообщила о росте своих доходов.

Почти половина всех потребительских расходов в РФ уходит на продукты питания: 42—44% — у людей до 55 лет и 48% — граждан от 56 и старше. Это в 1,4 раза больше чем у находящейся на первом месте в рейтинге Индии.