Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым усиливается защита прав миноритарных акционеров. Законопроект был инициирован правительством РФ.

Проект закона предлагает наделить владельцев обыкновенных акций преимущественным правом приобретения впервые размещаемых привилегированных акций, а также уточнить правила определения цены выкупа акций публичного общества по требованию акционеров.

Законопроект предоставляет акционерам публичного общества преимущественное право приобрести вновь размещаемые дополнительные акции новой категории и конвертируемые в них эмиссионные ценные бумаги либо дополнительные привилегированные акции с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций публичного общества. Это право реализуется при условии, что такие акции и иные эмиссионные ценные бумаги размещаются посредством открытой подписки.

Поправки ко второму чтению предусматривают наделение преимущественным правом приобретения дополнительных акций общества не только владельцев обыкновенных акций, но и владельцев привилегированных акций, если выпуск привилегированных акций новых типов влияет на размер или порядок выплаты дивидендов по имеющимся у них акциям.

Одновременно при доработке ко второму чтению учтены изменения, связанные с закреплением в законодательстве об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг нового типа привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов.