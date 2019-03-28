Глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации поддержала идею не распространять «ипотечные каникулы» на кредиты, взятые для покупки элитного жилья.

По ее словам, «ипотечные каникулы» должны, даваться тем, кто имеет пороговое значение задолженности, чтобы не распространять это на очень дорогие квартиры, так как это социальная мера поддержки людей, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию.

Также Набиуллина отметила, что приостановление выплат по ипотеке в рамках «каникул» не должны фиксироваться в бюро кредитных историй как просрочка, «чтобы у людей была чистая кредитная история». Также, по ее словам, важно в законе утвердить перечень документов, который нужен для людей, чтобы они могли воспользоваться «ипотечные каникулы», чтобы снизить риски злоупотребления.