Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Унифондбанка на уровне «ruB-» и изменило прогноз с «негативного» на «стабильный». Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Рейтинг обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватными уровнями достаточности капитала и его рентабельности, невысоким качеством активов, адекватной ликвидной позицией и ограниченным профилем фондирования, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления и риск-менеджмента. Изменение прогноза c негативного на стабильный отражает улучшения в стратегическом обеспечении и информационной прозрачности кредитной организации», — говорится в сообщении.

Слабая оценка рыночных позиций отражает низкую долю кредитной организации на российском банковском рынке и узкую клиентскую базу. Банк представлен головным офисом в Москве, дополнительные подразделения отсутствуют. Отмечается повышенная концентрация бизнеса на сегменте выдачи банковских гарантий. Агентство указывает на адекватный уровень достаточности капитала и его рентабельности. Для банка характерно поддержание высоких значений нормативов достаточности капитала.

Качество активов банка оценивается как невысокое. Основу активов формирует ссудная задолженность, свыше половины которой приходится на депозиты, размещенные в Банке России, 41% — на кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Кроме того, для корпоративного кредитного портфеля характерна высокая концентрация на крупнейшей отрасли. Аналитики указывают на приемлемую ликвидную позицию и ограниченный профиль фондирования. Основу ресурсной базы банка составляют средства юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Уровень корпоративного управления, бизнес-процессов и риск-менеджмента оценивается агентством консервативно, в том числе из-за низкого качества кредитного портфеля банка и недостатков в части соблюдения требований 115-ФЗ. Также агентством отмечается недостаточный уровень диджитализации основных бизнес-процессов банка, что может ограничивать конкурентные позиции банка в случае масштабирования бизнеса в средне- и долгосрочной перспективе.