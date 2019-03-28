ЦБ считает реалистичным снижение ставок по ипотеке до 8%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации. При этом качество ипотечного портфеля в РФ остается высоким, несмотря на быстрые темпы роста этого сегмента.

Также, по ее словам, рост ставок тоже должен быть временным, из-за того что ряд однократных факторов привели к повышению инфляции и росту ставок. Глава ЦБ пояснила, что потери от инфляции банки учитывают в первую очередь при определении ипотечной ставки. По мере снижения инфляции ставки по ипотеке будут снижаться.

«Мы видим реалистичным снижение ставки по ипотеке, как и поставил президент задачу, до 8%. Помимо денежно-кредитной политики, которая направлена на то, чтобы снижать инфляцию, росту ипотеки будут способствовать и другие меры», — заключила Набиуллина.

При этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает обсудить возможности по снижению ставки ипотечного кредитования, которая сейчас на практике приближается к 12%. Она отметила, что потребительскому сообществу больше импонирует ставка по ипотеке для начала в 8%, нежели сегодняшние 10% или 12%.

Нибиуллина затронула вопрос доработки механизма эскроу-счетов с целью не допустить снижения доступности ипотеки в стране.

«Переход на работу по эскроу-счетам — это серьезное изменение финансирования области строительства. Мы сейчас вместе с Министерством строительства, банками и застройщиками работаем, чтобы было понимание, как работает новый механизм финансирования. Мы приняли изменения в наше регулирование, будем готовы его достраивать, если будет необходимость», — сказала Набиуллина.

«Сейчас нам очень важно, чтобы банки уже начали кредитовать по-новому застройщиков. Чтобы это действительно не приводило к увеличению стоимости строительства, очень важна здесь доступность жилищного строительства и жилья для наших граждан», — отметила она.