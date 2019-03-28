Банк России и Российская государственная детская библиотека подготовили межрегиональный диктант по финансовой киберграмотности для школьников 11–15 лет, который состоится 10 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Екатеринбурге, Кирове, Липецке, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Саратове и Рязани.

Как говорится в сообщении регулятора , писать диктант дети будут в городских детских библиотеках. Участникам предстоит ответить на 20 вопросов, касающихся общей и финансовой киберграмотности. При этом насколько правильно они ответили на вопросы, ребята узнают сразу же с помощью своих гаджетов. По завершении диктанта специалисты Банка России проведут для школьников мастер-классы и лекции.

По словам заместителя председателя Банка России Дмитрия Скобелкина, кибердиктант – это возможность, с одной стороны, проверить свои знания, а с другой – узнать о существующих в области финансовых технологий рисках и способах защиты от них, что станет главным результатом диктанта.

В следующий раз география проекта и число участников будут расширены.