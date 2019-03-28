Рост процентных ставок в России, в том числе по ипотеке, по оценкам ЦБ, не является критичным и не будет длительным, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

При этом, по ее словам, регулятору необходимо принять меры, чтобы расширялись приоритетные сектора кредитования: ипотека, кредитование малого и среднего бизнеса, корпоративное кредитование. Также рост ставок по ипотеке должен быть временным из-за того, что ряд однократных факторов привели к росту инфляции и росту ставок, добавила глава ЦБ.

Банк России подготовил проекты нормативных актов для минимизации нагрузки на кредитные организации по резервированию средств в связи с введением ипотечных каникул, заявила Эльвира Набиуллина.