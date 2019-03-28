BSS объявляет о выпуске новой версии v. 6.12R3 системы «BSS e-Government Gate» , предназначенной для организации удобного взаимодействия систем банка (ДБО, АБС) с сервисами различных ГИС через СМЭВ.

В версии 6.12R3 реализован перевод сервисов ГИС ЖКХ (SID0004766, SID0004157, SID0004162) на СМЭВ 3, встроена поддержка алгоритма открытого ключа для формирования электронной подписи по ГОСТ 34.11-2012, обновлен альбом УФЭБС 2019.2.0.

Переход на версию системы «BSS e-Government Gate» v. 6.12R3 осуществляется с предыдущей версии в рамках договора сопровождения.

Для получения подробной информации о системе «BSS e-Government Gate» и условиях ее приобретения обращайтесь в Управление продаж Компании BSS по тел.: +7 (495) 785-04-94, 785-04-99 или заполните форму на странице продукта .

Источник: Компания BSS