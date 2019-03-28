Банк «Развитие-Столица» открыл новый офис представительского класса по адресу Пожарский переулок, дом 13. В банке будут созданы максимально удобные условия для клиентов – юридических и физических лиц.

В офисе размещен банкомат, переговорные, установлены новейшие технологические системы. На минусовом этаже здания расположена бесплатная парковка для клиентов банка.

«На фоне глобальной компьютеризации сложно не двигаться вперед, но мы при этом стараемся не терять традиционные для банка вещи, такие как предоставление нашим клиентам возможности «живого» общения. Только так можно найти оптимальное и нестандатизированное решение. Такие услуги лучше всего, конечно, предоставлять в удобном офисе – и офис на Пожарском, так же, как и наш центральный офис в бизнес-квартале Арма, отвечает требованиям идеально», — отмечает руководитель дополнительного офиса «Пожарский 13» Сергей Фарберов.