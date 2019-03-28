Александр Иванович принял участие в сессии «Проектное финансирование в России: состояние и перспективы».

Участники дискуссии обсудили несколько важных вопросов, в том числе готовность банков к реализации программ в сфере жилищного строительства в регионах и финансовую поддержку субъектов МСП.

Зампред КБ «Кубань Кредит» в своем выступлении предложил расширить механизмы Положения Банка России № 312-П для получения долгосрочного фондирования, а в программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса сделать ставку плавающей. Кроме того, в ходе обсуждения грядущего с 1 июля 2019 года перехода жилищного строительства на проектное финансирование Александр Калинич отметил, что большинство банков поставлены в ситуацию, когда им придется работать с застройщиками, не имея соответствующих знаний и опыта. «У большинства банков просто не сформированы сегодня компетенции строительного контроля. Это целый новый бизнес, который нужно создать и просчитать по рискам. При этом, мы регулярно получаем отчеты, где строительная отрасль стоит на первом месте по просроченной задолженности. Поэтому с ней нужно уметь работать», – сказал Александр Калинич.