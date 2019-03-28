Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви подала в Мосгорсуд кассационную жалобу на его арест. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Басманный суд Москвы в середине февраля арестовал на два месяца Калви и еще пятерых человек, в том числе трех сотрудников инвестфонда, по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей.



Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена. Калви со своей стороны заявил в суде, что эти акции стоят не менее 2,5 млрд рублей, в доказательство чего предложил продать их на рынке.