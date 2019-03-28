Банк ВТБ вышел из капитала Еврофинанс Моснарбанка, свидетельствуют опубликованные в понедельник, 1 апреля, данные ВТБ на портале раскрытия корпоративной информации.

По информации ВТБ, его доля голосующих акций Еврофинанс Моснарбанка 29 марта снизилась с 7,99% до нуля.

Как сообщалось, акции подпавшего под американские санкции Еврофинанс Моснарбанка, принадлежащие ВТБ и Газпромбанку, могут быть переданы Росимуществу весной.

ВТБ ранее объявил, что намерен безвозмездно передать свою долю в Еврофинанс Моснарбанке Росимуществу.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что правительство не исключает докапитализации Еврофинанс Моснарбанка после его передачи в государственную казну.



США 11 марта включили российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк в санкционный список за связь с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, которая ранее также подпала под американские санкции.